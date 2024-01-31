الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي في خان يونس

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قنص جندي إسرائيلي، في محور غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

وتابعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية خان يونس قطاع غزة

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