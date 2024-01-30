الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البنتاجون: نسعى لضبط السلام العالمى فى ظل الأزمات المتلاحقة

البنتاجون
البنتاجون

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لضبط السلام بالعالم في ظل الأزمات المتلاحقة.

 

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، اليوم الثلاثاء، خلال  مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن الولايات المتحدة، تتخذ تدابير عاجلة لوقف الهجمات على القوات الأمريكية، وسنقوم بدعم وحماية قواتنا في سوريا والعراق.

 

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن الهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة النتف سيتم الرد عليه.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة البنتاجون

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