الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر لعبت أدوارًا مركبة لإعادة الاتزان للقضية الفلسطينية

غزة
غزة

أكد د. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر والقيادة السياسية المصرية تحركت بشكل ممتاز لدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ظهر في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.

وأضاف فارس، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية المصرية جعلت الكثير من دول العالم تؤمن بضرورة إحلال السلام من خلال الرؤية المصرية الواضحة خاصة أنه في بداية الأزمة ظهرت العورات بشكل واضح في النظام العالمي الذي تعامل بازدواجية واضحة ما بين دعم إسرائيلي وما بين عدم وجود أي دعم حقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه منذ اللحظة الأولى تحركت القاهرة والقيادة السياسية المصرية والمؤسسات المصرية والخارجية المصرية للعمل بشكل كبير على أن يكون هناك ظهير كبير ودولي وعالمي لدعم للقضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر من خلال كلمات الرئيس السيسي مع القادة الذين اعتبروا أن القاهرة هي عاصمة القرار وبوصلة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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