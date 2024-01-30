أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن هناك ترحيب فلسطيني بمواقف الدول الرافضة لإعادة المستوطنات إلى غزة.

وقبل قليل، أكدت الحكومة البريطانية، أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءًا من الدولة الفلسطينية مستقبلًا، وأعربت الحكومة البريطانية، في بيان، الثلاثاء، عن قلقها بعد تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحضور وزراء إسرائيليين.

وأول أمس، عُقد في مدينة القدس المحتلة، مؤتمر صهيوني تحت شعار "عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة" ورفع شعارات مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام)، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.