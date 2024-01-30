باحث فلسطينى: هناك نيّة غربية لتصعيد الصراع فى المنطقة

قال الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي الفلسطيني، إن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية تحميل إيران مسئولية الهجمات التي جرت في الأردن، هو دليل واضح على أن هناك نيّة غربية من أجل تصعيد الصراع في المنطقة، فنحن نعيش مرحلة خطرة وحساسة.

أضاف الباحث السياسي الفلسطيني، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "النيل للأخبار"، أنه لا يبدو حتى هذه اللحظة أن هناك أي إطار جدي لعملية التهدئة باتجاه وقف الحرب في غزة، حيث لاحظنا قيام إسرائيل خلال الساعات الماضية بالتنكر بزي أطباء واقتحام مستشفى بن سينا في جنين، مؤكدًا أن هذا دليل واضح على عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية.

وأوضح، أن هناك محاولة للتصعيد السياسي باتجاه مصر، وبالتهديد المباشر، حيث لاحظنا كيف طرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجادور ليبرمان باتجاه أن الجيش الإسرائيلي يجب الاتجاه نحو محور رفح، مشيرًا إلى أن هذا كله دليل على أن هناك نوايا مبيتة للتصعيد من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.



