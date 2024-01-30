عضو «الأزهر العالمى للفتوى» يوضح أهمية التمسك بالتسامح والتفاؤل وتأثيره على المجتمع

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التفاؤل هو أن يكون لدى الإنسان قدرة أو مقدرة على توقع حصول ما في الغد بالبشر والترحاب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح على فضائية “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن الرسول صلّ الله عليه وسلم قال عن التفاؤل هو “الكلمة الطبية صدقة”، وفي رواية أخرى “الكلمة الحسنة”، مشيرًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم علمنا أن الكلمة الطيبة هي التي ستنشر السعادة وطاقة إيجابية في المجتمع، لذا فإن الرسول كان أكثر الناس في نشر الطاقة الإيجابية في المجتمع.

وأوضح، أن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقولون عن الرسول “كان لا يرى إلا مبتسمًا"، مؤكدًا أن ذلك صفة من صفات الشخص المتفائل.