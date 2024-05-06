الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"سنة أولى ماما".. نجمات هوليوود يحتفلون بعيد الأم للمرة الأولى

آشلي بنسون
آشلي بنسون

بمناسبة احتفالات عيد الأم الأمريكي، الذي يوافق 12 من الشهر الجاري، نشرت مجلة "People" تقريرًا  تحتفل من خلال بالأمهات الرائعات اللواتي استقبلن أطفالهن الجدد خلال العام الماضي.

ما هو عيد الأم الأمريكي؟

إنَّ عيد الأم في الولايات المتحدة هو يوم مخصص لتكريم الأمهات والاعتراف بتضحياتهن ومحبتهن اللا متناهية.

 يأتي هذا اليوم سنويًا في الأحد الثاني من شهر مايو، حيث يتبادل الناس الهدايا والكلمات الدافئة لتقديرهم لأمهاتهم ولكل النساء اللواتي يعتبرن قوةً محورية في حياتهم.

 في هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض الأمهات الشهيرات اللواتي استقبلن أطفالهن الأولى خلال الفترة الماضية وسط أجواء فرح وحب لا مثيل لهما.

سوكي ووترهاوس

في الـ32 من عمرها، وبالتزامن مع خطوبتها لنجم Twilight روبرت باتينسون (37 عامًا)، استقبلت سوكي ووترهاوس طفلها في 26 مارس، وقد نشرت صورة جميلة لطفلتها على "إنستجرام" مع تعليق مفعم بالفرح، مرحبة بها بكل حب.

ديزي جونز والحاضرون تلهفوا عندما كشفت عن نتوء طفلها، ولا يزال الزوجان يحتفظان بسرية جنس طفلهما.

Suki Waterhouse and her newborn baby.

ليندساي لوهان

ليندساي لوهان، الأم الرائعة، استقبلت ابنها لؤي في يوليو 2023، ووصفت حالة الحب الكبيرة التي عاشها هي وزوجها بدر شماس.

وفي مقابلة أجرتها مع Bustle في مارس، أكدت لوهان على عدم الشعور بأي ضغط للعودة بسرعة للعمل بعد ولادة ابنها.

Pregnant Lindsay Lohan Shares Baby Shower Photos: 'So Grateful for All the Wonderful People in My Life'

كالي أوتشيس

كالي أوتشيس ودون توليفر أعلنا عن ولادة طفلهما الأول في 14 مارس عبر "إنستجرام"، وعلى الرغم من عدم كشفهما عن جنس الطفل، فإنهما ينبضان بالحب تجاه الفرح الجديد.

وفي تعليقها على الصورة، أشادت أوتشيس بعظمة يوم ولادة طفلها وشكرته على اختيارهما ليكونا والدين محبين ومخلصين.

Kali Uchis and Boyfriend Don Toliver Welcome First Baby, a Son

آشلي بنسون

آشلي بنسون أعلنت ولادة طفلتها الأولى من زوجها براندون ديفيس في فبراير 2024، حيث نشرت صورة ليد طفلتها الصغيرة ملتفة حول إبهامها مع قلب بسيط.

وقد أعلنت الخطوبة في يوليو 2023، وتزوجت في وقت لاحق من العام.

Ashley Benson baby

هالي بيلي

هالي بيلي، ممثلة فيلم The Little Mermaid البالغة من العمر 23 عامًا، أعلنت عن ولادة ابنها هالو من صديقها DDG في يناير، ورحبت بطفلها الجديد بكل حب وفرح في منشورها.

halle bailey with halo
هالي بيلي آشلي بنسون كالي أوتشيس سوكي ووترهاوس عيد الأم الامريكي ليندساي لوهان

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