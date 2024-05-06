"سنة أولى ماما".. نجمات هوليوود يحتفلون بعيد الأم للمرة الأولى

بمناسبة احتفالات عيد الأم الأمريكي، الذي يوافق 12 من الشهر الجاري، نشرت مجلة "People" تقريرًا تحتفل من خلال بالأمهات الرائعات اللواتي استقبلن أطفالهن الجدد خلال العام الماضي.

ما هو عيد الأم الأمريكي؟

إنَّ عيد الأم في الولايات المتحدة هو يوم مخصص لتكريم الأمهات والاعتراف بتضحياتهن ومحبتهن اللا متناهية.

يأتي هذا اليوم سنويًا في الأحد الثاني من شهر مايو، حيث يتبادل الناس الهدايا والكلمات الدافئة لتقديرهم لأمهاتهم ولكل النساء اللواتي يعتبرن قوةً محورية في حياتهم.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض الأمهات الشهيرات اللواتي استقبلن أطفالهن الأولى خلال الفترة الماضية وسط أجواء فرح وحب لا مثيل لهما.

سوكي ووترهاوس

في الـ32 من عمرها، وبالتزامن مع خطوبتها لنجم Twilight روبرت باتينسون (37 عامًا)، استقبلت سوكي ووترهاوس طفلها في 26 مارس، وقد نشرت صورة جميلة لطفلتها على "إنستجرام" مع تعليق مفعم بالفرح، مرحبة بها بكل حب.

ديزي جونز والحاضرون تلهفوا عندما كشفت عن نتوء طفلها، ولا يزال الزوجان يحتفظان بسرية جنس طفلهما.

ليندساي لوهان

ليندساي لوهان، الأم الرائعة، استقبلت ابنها لؤي في يوليو 2023، ووصفت حالة الحب الكبيرة التي عاشها هي وزوجها بدر شماس.

وفي مقابلة أجرتها مع Bustle في مارس، أكدت لوهان على عدم الشعور بأي ضغط للعودة بسرعة للعمل بعد ولادة ابنها.

كالي أوتشيس

كالي أوتشيس ودون توليفر أعلنا عن ولادة طفلهما الأول في 14 مارس عبر "إنستجرام"، وعلى الرغم من عدم كشفهما عن جنس الطفل، فإنهما ينبضان بالحب تجاه الفرح الجديد.

وفي تعليقها على الصورة، أشادت أوتشيس بعظمة يوم ولادة طفلها وشكرته على اختيارهما ليكونا والدين محبين ومخلصين.

آشلي بنسون

آشلي بنسون أعلنت ولادة طفلتها الأولى من زوجها براندون ديفيس في فبراير 2024، حيث نشرت صورة ليد طفلتها الصغيرة ملتفة حول إبهامها مع قلب بسيط.

وقد أعلنت الخطوبة في يوليو 2023، وتزوجت في وقت لاحق من العام.

هالي بيلي

هالي بيلي، ممثلة فيلم The Little Mermaid البالغة من العمر 23 عامًا، أعلنت عن ولادة ابنها هالو من صديقها DDG في يناير، ورحبت بطفلها الجديد بكل حب وفرح في منشورها.