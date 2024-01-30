الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالناصر: تصعيد ممنهج بالمنطقة لـ"غض النظر" عن الانتهاكات في غزة

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

علّق الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريدة “الدستور”، على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعم مصر الكامل لأمن الأردن.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح على فضائية “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الذي أجرءاه الرئيس السيس مع العاهل الأردني وأكد على دعم مصر للأردن وإدانة العمل الهجومي الذي تم على الحدود السورية الأردنية منذ يومين.

وأوضح أن هناك تصعيد ممنهج في المنطقة بهدف غض النظر عن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، بتوسيع رقعة الصراع، مشيرًا إلى أن غزة باتت الآن  بؤرة أساسية تضم كل أطراف الصراع في المنطقة وبالتالي بيتم السعي لإطالة أمد الحرب من خلال توسيع رقعة الصراع.

وأكد أن أول دولة وأول موقف تم اتخاذه وحذر من توسيع رقعة الصراع في المنطقة كان من قبل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية واللقاءات الثنائية والقاءات التي تم عقدها حذّر طوال الوقت من توسيع رقعة الصراع في المنطقة وأن هذا الأمر سيؤدي إلى أمور كارثية.

وأشار إلى أن أحد لم يسمع تحذيرات الرئيس السيسي من توسعة رقعة الصراع، وهذا ما نشاهده حاليًا في البحر الأحمر وما يحدث على الحدود السورية الأردنية.

ونوّه إلى أن الدولة المصرية بالتنسيق مع الأردن، طرحت منذ ما يقرب من 50 يومًا رؤية ومقترح لحل الأزمة ووقف العدوان الفوري الذي يقوم به الاحتلال على قطاع غزة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وللأسف لم تتم الاستجابة لهذا المقترح، موضحًا أنه إذا تم الموافقة على هذا المقترح أو بلورته منذ وقتها وبناء على الأمور الثلاثة التي حددتها الدولة المصرية، كان سيتم إنقاذ أرواح كثيرة.

محمد عبد الناصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك عبدالله الثاني مصر الأردن قطاع غزة الحدود السورية الاردنية توسيع رقعة الصراع DMC

مواد متعلقة

كيف بدأت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" بقيادة ياسر عرفات؟.. عادل حمودة يُجيب

باحث سياسى: تحضير عريضة فى الولايات المتحدة للتخلص من "نتنياهو"

أستاذ علوم سياسية: الخلافات بين تل أبيب وواشنطن "سطحية وليست جوهرية"

"لا بديل عن النصر".. نتنياهو: مصممون على تحقيق كل أهداف الحرب بغزة

الاحتلال يجرى تدريبًا عسكريًا بالذخيرة الحية لزيادة الجهوزية بالحدود الشمالية

فصائل فلسطينية: على حكومة نتنياهو توقع خبر مقتل كل المحتجزين إذا استمرت الحرب

خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال يسعى لفرض حصار اقتصادى على الشعب الفلسطينى

باحث سياسى: "الأونروا" شاهد عيان على النكبة الفلسطينية (فيديو)

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل.. كولر يحدد مصير ياسر إبراهيم من الرحيل إلى الدورى السعودى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع