محمد عبدالناصر: تصعيد ممنهج بالمنطقة لـ"غض النظر" عن الانتهاكات في غزة

علّق الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريدة “الدستور”، على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعم مصر الكامل لأمن الأردن.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح على فضائية “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الذي أجرءاه الرئيس السيس مع العاهل الأردني وأكد على دعم مصر للأردن وإدانة العمل الهجومي الذي تم على الحدود السورية الأردنية منذ يومين.

وأوضح أن هناك تصعيد ممنهج في المنطقة بهدف غض النظر عن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، بتوسيع رقعة الصراع، مشيرًا إلى أن غزة باتت الآن بؤرة أساسية تضم كل أطراف الصراع في المنطقة وبالتالي بيتم السعي لإطالة أمد الحرب من خلال توسيع رقعة الصراع.

وأكد أن أول دولة وأول موقف تم اتخاذه وحذر من توسيع رقعة الصراع في المنطقة كان من قبل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية واللقاءات الثنائية والقاءات التي تم عقدها حذّر طوال الوقت من توسيع رقعة الصراع في المنطقة وأن هذا الأمر سيؤدي إلى أمور كارثية.

وأشار إلى أن أحد لم يسمع تحذيرات الرئيس السيسي من توسعة رقعة الصراع، وهذا ما نشاهده حاليًا في البحر الأحمر وما يحدث على الحدود السورية الأردنية.

ونوّه إلى أن الدولة المصرية بالتنسيق مع الأردن، طرحت منذ ما يقرب من 50 يومًا رؤية ومقترح لحل الأزمة ووقف العدوان الفوري الذي يقوم به الاحتلال على قطاع غزة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وللأسف لم تتم الاستجابة لهذا المقترح، موضحًا أنه إذا تم الموافقة على هذا المقترح أو بلورته منذ وقتها وبناء على الأمور الثلاثة التي حددتها الدولة المصرية، كان سيتم إنقاذ أرواح كثيرة.