محمد عبد الناصر: برامج الحماية الاجتماعية تؤكد تفهم الدولة لاحتياجات المواطنين (فيديو)

علق الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، على موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام.

موافقة "النواب" نهائيا على علاوة غلاء المعيشة

وقال خلال لقاءه ببرنامج 8 الصبح على فضائية “DMC”، اليوم الاثنين، إن العالم يعاني من أزمة اقتصادية شديدة وبالتالي لها تبعات وتأثيرات على الدولة المصرية في بعض الفئات منها، متابعًا أن تدخل الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية وإصدار قرارات باستمرار زيادة العلاوات والمعاشات وغيرها، يأتي ضمن تفهم الدولة لاحتياجات مواطنيها بمحدودي الدخل.

وأشار إلى أن البرلمان بعد عودته من الإجازة ما بين دورتي الانعقاد وهو يناقش مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة للغاية بمحدودي الدخل بالإضافة إلى توفير برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

المزيد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية معروضة

ونوه أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع القانون فيما يقرب لزيادة المعاشات وعلاوة الغلاء بنحو 18.5 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى زيادة الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 21 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه هناك مزيد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية معروضة في إطار تشريعات على مجلس النواب.

واختتم أن مجلس النواب شهد كلمة تاريخية للمستشار الدكتور حنفى جبالى، عن القضية الفلسطينية؛ حيث تم توجيه 7 رسائل حول دور مصر وحماية الأمن القومي المصري والداعم للأشقاء في فلسطين.