محمد عبدالناصر: "حياة كريمة" نستطيع أن نطلق عليه مشروع القرن (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن مشروع "حياة كريمة" نستطيع أن نطلق عليه مشروع القرن، لأننا نتحدث عن مشروع يغير حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري.

وأضاف عبد الناصر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكد خلال مؤتمر "حكاية وطن" أن الدولة المصرية تفخر بمشروع "حياة كريمة"، فهو مشروع مهم جدًا واستثمار حقيقي في البشر والحجر، حيث إننا نقدم تنمية في القرى والنجوع بكل المحافظات.

أكثر من 1200 مشروع بتكلفة 15.1 مليار جنيه

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أن محافظة الفيوم تشهد كما هائلا من المشروعات التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، حيث إننا نتحدث عن أكثر من 1200 مشروع بتكلفة 15.1 مليار جنيه، فهي مشروعات مهمة جدًا وتساعد المواطنين على تقليل البطالة، وتوفير فرص عمل، والقضاء على الفقر، وتقليل الهجرة للحضر، وسد الفجوات التنموية بين الحضر والريف.

ولفت مدير تحرير جريدة الدستور، إلى أن مشروع "حياة كريمة" يقدم مشروعات مهمة لتمكين السيدات، منها المرأة المعيلة، بجانب العمل على التوعية المستمرة.