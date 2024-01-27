السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الخلافات بين تل أبيب وواشنطن "سطحية وليست جوهرية"

طارق فهمي، أستاذ
طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخلافات بين تل أبيب وواشنطن شكلية وسطحية بين الجانبين وليست خلافات جوهرية.

 

وأضاف، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك خلافات بطبيعة الحال متعلقة بإدارة الحرب، جزء منها بالترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تخطط لها الولايات المتحدة ولهذا جاء عدد كبير من المسئولين الأمريكان إلى تل أبيب من بينهم وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.

 

وأوضح أن هناك عمليات ترتيبات أمنية وتحفظات أمريكية على بعض هذه الترتيبات كإقامة مناطق عازلة في الجنوب وسير العملية العسكرية وتوقيتها وإنهائها والحديث على ضرورة أن يتم تحديد إطار زمني لإنهاء العمليات والتركيز على العمليات النوعية.

القاهرة الإخبارية تل أبيب واشنطن خلافات

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