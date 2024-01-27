السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بريطانيا تعلق تمويلها لـ"الأونروا" فى غزة

جريدة الدستور

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، عن تعليق مؤقت للتمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 

وقبل قليل، أعلن وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، عن تعليق تمويل بلاده للأونروا، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

 

قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء الماضي، عن أن الدبابات الإسرائيلية قصفت مجمعًا ضخمًا تابعًا للأمم المتحدة في غزة يؤوي نازحين فلسطينيين، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، لكن إسرائيل نفت مسئولية قواتها وأشارت إلى أن حماس ربما تكون هى التي شنت القصف.

وأثار الهجوم، الذي قالت الأمم المتحدة إنه استهدف مركزًا للتدريب المهني يأوي 30 ألف نازح في خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة، إدانة صريحة نادرة من الولايات المتحدة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس ماكجولدريك: "سقطت أعداد كبيرة من الضحايا، واشتعلت النيران في بعض المباني، وهناك تقارير عن سقوط قتلى، ويحاول العديد من الأشخاص الفرار من مكان الحادث، لكنهم غير قادرين على القيام بذلك".

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القاهرة الإخبارية أونروا غزة بريطانيا

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