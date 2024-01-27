السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبال فرسخ: الاحتلال يهدد أطقمنا جنوب قطاع غزة

جريدة الدستور

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع بمستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد أطقمنا جنوب القطاع.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تواصل قصف مقار جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، مؤكدةً أن الاحتلال أصدر قرارات إخلاء لمستشفى القدس و24 مستشفى أخرى في قطاع غزة.

وأوضحت: إن مستشفى الأمل مقرنا بغزة، ويضم 90 مصابًا و100 كادر طبي و7 آلاف نازح، مؤكدةً أن 30 مستشفى من أصل 36 بالقطاع خرجت عن الخدمة.

القاهرة الإخبارية خان يونس قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال

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