مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد أهم فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

رصدت يوليانة سعدان، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، حيث تستمر الفعاليات لليوم الثالث على التوالي، ويقام تحت شعار "نصون الكلمة ونصنع المعرفة" في نسخة مختلفة من المعرض هذا العام.

وأضافت “سعدان”، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فعاليات معرض الكتاب هذا العام تشمل فعالية للحوار الوطني يتحدث فيها المستشار محمود فوزي عن حصاد الحوار الوطني في المرحلة الأولى. وهناك جلسة أخرى ستقام تحت عنوان "أسرار الأهرامات" لاستكشاف أسرار الأهرامات، وأيضًا ندوة عن الأمومة والطفولة.

وأضافت أن فعاليات معرض الكتاب هذا العام تشمل فعالية للحوار الوطني يتحدث فيها المستشار محمود فوزي عن حصاد الحوار الوطني في المرحلة الأولى، وهناك جلسة أخرى ستقام تحت عنوان "أسرار الأهرامات" لاستكشاف أسرار الأهرامات وأيضا ندوة عن الأمومة والطفولة.

وكشفت مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب وتقام من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، عدا يومي الجمعة والخميس تكون من الساعة من العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مؤكدةً توافد عدد كبير من الجنسيات المختلفة لزيارة معرض القاهرة للكتاب ومن بين هذه الجنسيات، الصومال، والسودان أيضا في مختلف المجالات.