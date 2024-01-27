«الهلال الأحمر الفلسطينى» تطالب بتوفير حماية لمقارها وطواقمها الطبية بخان يونس

طالبت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقارها وطواقمها الطبية والإسعافية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكد جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى ونحو 7000 نازح لجأوا إليه.

وقبل قليل، استهجنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، حصار الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه مستشفى الأمل ومقار الهلال الأحمر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.