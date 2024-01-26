الصوراني: قرار "العدل الدولية" تاريخي وعادل ومنصف للشعب الفلسطيني

قال راجي الصوراني عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، هو قرار تاريخي وعادل ومنصف للشعب الفلسطيني.

وأضاف الصوراني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قرار “العدل الدولية”، رغم أنه قرار تمهيدي وتم اتخاذه بعد أسبوعين فقط من تقديم الاتهام بواسطة جنوب إفريقيا ضد إسراِئيل بأنها ترتكب جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإنه يدلل على جدية المحكمة وجدية التعامل مع الموضوع وإلحاحيته وسرعة البت فيه.

وأوضح أن القرار بحيثياته رغم أنه يتناول أمورًا وقرارات مؤقتة أكثر من كافية للإدانة الأولية لإسرائيل بمارسة جريمة الإبادة الجماعية، كان قويًا ومنطقيًا ويستند على الحقائق والوقائع، مشيرًا إلى أنه خلص إلى نتائج محددة وطالب إسرائيل بوقف موضوع الإبادة الجماعية وذلك من خلال إجراءات محددة.