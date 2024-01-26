الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشلالدة: قرارات "العدل الدولية" أثبتت جريمة الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

محمد الشلالدة
محمد الشلالدة

أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم، هو أكبر دليل على اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيم قانونية وسياسية وقضائية ارتكزت على القانون الدولي. 

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل ملزمة باحترام تدابير محكمة العدل الدولية بشأن وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية قطاع غزة جرائم الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا

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