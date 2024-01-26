محام دولي: قرار محكمة العدل الدولية يُعزز مشروعية القضية الفلسطينية

قال أكرم الزريبي، عضو فريق المحاميين الدولي المتقدم بدعوى ضد إسرائيل، إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي تعزيزًا لطرق النضال السلمي للشعب الفلسطيني ضد ظلم قوات الاحتلال المتواصل منذ أكثر من 70 عامًا.

وأضاف “الزريبي” خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لأول مرة في تاريخ محكمة “العدل الدولية” يجتمع 15 قاضيًا يفترض فيهم الاستقلالية والنزاهة والاختصاص في القانون الدولي، ويتخذون هذه القرارات حتى وإن كانت تلبي طموح وآمال الذين رفعوا الدوعوى، مشيرًا إلى أن العدل الدولية تحقق الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة.

وأكد أن قرار العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية يعزز مشروعية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المحكمة منحت إسرائيل شهرا تتخذ خلاله تدابير وقف الإبادة الجماعية