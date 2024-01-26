الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير شئون "أونروا" بالضفة الغربية: الوضع الإنسانى فى غزة مروّع 

أونروا
أونروا

أكد آدم بولوكوس، مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالضفة الغربية، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة متدهور ومروّع، مضيفًا: "لم أرَ هذا المستوى من الدمار في تلك المنطقة الصغيرة من قبل".

وأضاف مدير شئون "أونروا" بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني عمليات تهجير وقصف مستمر، "كما أن مقارنا في غزة توقفت بالكامل، ونسعى إلى تقديم الأغذية والمعدات الطبية إلى الفلسطينيين".

وأوضح أن العمليات الجراحية بمستشفيات غزة تجري دون تخدير، والوضع الصحي في انهيار تام، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأشار إلى أنه ليس لدينا عدد كافٍ من الخبراء في غزة بعد تهجير معظم أفراد طاقمنا وفقدان نحو 150 منهم، إضافة إلى ضرورة نزع المواد المتفجرة من قطاع غزة وإصلاح مرافق المياه حتى نتجنب تدهور الوضع أكثر من ذلك.

وأكد مدير شئون "أونروا" بالضفة الغربية أن هناك حراكا تجاريا قليلا ومحدودا في قطاع غزة، وانهيارا تاما للوضع الاقتصادي.

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية أونروا طاع غزة الشعب الفلسطيني تهجير

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