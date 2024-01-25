الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة فتح: غزة تعيش أبشع الجرائم الإنسانية فى التاريخ المعاصر

عبدالفتاح دولة
عبدالفتاح دولة

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن ما يحدث في قطاع غزة هو أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ المعاصر.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القنابل والصواريخ التي قتلت الفلسطينيين في قطاع غزة هي أسلحة أمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة شريك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهي من ترعى الاحتلال وتعوق حل القضية الفلسطينية.

واوضح أنه يجب إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية والوصول إلى حل سياسي شامل يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الجرائم الإنسانية التاريخ المعاصر أسلحة أمريكية العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية

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