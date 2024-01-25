الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية" تعلن حصيلة ضحايا العداوان الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر

العداوان الإسرائيلي
العداوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع ليصل إلى 25900 شهيد و64110 مصابين منذ 7 أكتوبر.

مجازر الاحتلال

وأوضحت “الصحة الفلسطينية” أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 200 شهيد و370 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت بأنها تواصلت مع  اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل حماية مستشفيات خان يونس وضمان عمل طواقمها.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية في مراكز الإيواء التابعة لـ"أونروا" ومنطقة المواصي التي يدعي أنها آمنة.

القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الصحة الفلسطينية

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