مراسل "القاهرة الإخبارية": حزب الله استهدف مواقع الدفاع الجوى الإسرائيلى للمرة الثالثة

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من لبنان، إن “حزب الله” أعلن عن تنفيذ 3 عمليات اليوم الخميس، أبرزها استهداف منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي وأيضا منظومة القبة الحديدية بطائرتين مسيرتين في منطقة كفر بلوم التي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف “سنجاب” خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العلميات العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تصاعدت اليوم الخميس، حيث هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف بها حزب الله اللبناني منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، أو منظومة التحكم في الطائرات المسيرة خارج قواعد الاشتباك بالعمق الإسرائيلي.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ قليل، العديد من الغارات الجوية خارج قواعد الاشتباك من بينها بلدة البازوريه التي تبعد بحوالي 20 كيلومترh عن الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أنه كان هناك العديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي في بلدات مختلفة بالقطاعات الغربية والشرقية والأوسط بالجنوب اللبناني.

