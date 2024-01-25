الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم فى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم في مدينة الضفة الغربية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

اعتقال 30 فلسطينيًا في الضفة

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6285 معتقلًا منذ 7 أكتوبر.

وأكد نادي الأسير، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس 30 مواطنًا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

القاهرة الإخبارية بيت لحم الاحتلال قرية حوسان الضفة الغربية

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