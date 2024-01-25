الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة البريطانية تضيف 4 تصنيفات جديدة لنظام العقوبات على اليمن

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن الحكومة البريطانية أضافت 4 تصنيفات جديدة لنظام العقوبات على اليمن.

استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر

وفي سياق آخر، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، الأربعاء، مضيفًا: "ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات.. وسيتعيّن علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة".

 إطلاق 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه.. وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين.

وأفادت شركة النقل البحري "ميرسك"،أمس الأربعاء، بوقوع انفجارات قريبة من سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في مضيق باب المندب، مؤكدةً أن البحرية الأمريكية تعترض عددًا من القذائف في مضيق باب المندب، وأن أطقم السفينتين الأمريكيتين والبضائع آمنة ولم تصب بأذى.

 

 

 

 

القاهرة الإخبارية الحكومة البريطانية العقوبات على اليمن

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