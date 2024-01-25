الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسرائيل تُجمد لجنة التحقيق فى "طوفان الأقصى".. أستاذ علاقات دولية يكشف التفاصيل

نتنياهو
نتنياهو

كشف الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، تفاصيل قرار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بتجميد تشكيل لجنة التحقيق في الفشل بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وذلك بعد خلافات نشبت داخل الحكومة الإسرائيلية. 

التجميد سببه ضغوطات كبيرة داخليًا

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التجميد هو ضغوطات كبيرة تحت حجج بأن هذه اللجان يجب أن تتشكل فقط بعد وقف الحرب، حتى لا يكون هناك ضرب للقرارات التي قد تؤثر بشكل كبير كما يدّعي رئيس الوزارء الإسرائلي بنيامين نتنياهو على مسار هذه الحرب، وأن الوقت لم يحن بعد لتشكيل لجان بانتظار نتائج حرب.

نتنياهو يريد بكل الطرق تحميل المسئولية بشكل كامل على الأجهزة الأمنية والجيش 

وأوضح أن نتنياهو يريد بكل الطرق تحميل المسئولية بشكل كامل على الأجهزة الأمنية والجيش والشاباك والاستخبارات العسكرية بما حدث في 7 أكتوبر، على أمل أن يستمر في الوضع الحالي بانتظار تطورات قد تحدث وتلعب في صالحه، سواء في انتصار ميداني أو اعتقال مسئولين كبار في كتائب عزالدين القسام أو اعتقال المطلوب رقم واحد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وأكد أن نتنياهو يريد الانتظار على أمل كسب بعض الوقت لربما قد تحدث تغيرات تتم في صالحه وصالح الجبهة الداخلية التي بدأت تضغط عليه بشكل كبير لإيجاد سيناريو واضح على الأقل، وإبرام اتفاق تبادل أسرى مع حماس.

 

 

 

القاهرة الإخبارية طوفان الأقصى الحكومة الاسرائيلية نتنياهو الاحتلال

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