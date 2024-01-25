الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العقاد": لم يتبق من المرافق الصحية بغزة إلا مجمع ناصر الطبى والمستشفى الأوروبى

جريدة الدستور

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة لم يتبق منها إلا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

 آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مجمع ناصر الطبى

 وأضاف العقاد، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع ناصر الطبي، وسيارات الإسعاف لا تستطيع نقل الجرحى، مشيرًا إلى أن فرقا طبية متخصصة تحاول الوصول إلى المجمع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي: إننا نواجه نقصا حادا في عدد الطواقم الطبية والمستلزمات الأساسية بمجمع ناصر.

القاهرة الإخبارية مستشفى غزة الأوروبى مجمع ناصر الاحتلال

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابتى ميركافا غرب خان يونس

القاهرة الإخبارية: قصف عنيف للمدفعية الإسرائيلية على مناطق وسط وغرب خان يونس

وزير الخارجية البريطانى: يجب أن يرى الفلسطينيون أفقًا سياسيًا لإقامة دولتهم

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولى فشل فى تطبيق القانون الدولى

اشتباكات عنيفة مع الاحتلال غرب وجنوب خان يونس

حزب الله يستهدف مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة

صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة للمرة الأولى منذ أربعة أيام

متظاهرون يغلقون عددًا من الشوارع فى القدس احتجاجا على سياسة نتنياهو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

هروب أبناء القادة والدفع بالأطفال للموت فى غزة.. كاتب إسرائيلى يفضح نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟