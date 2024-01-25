"العقاد": لم يتبق من المرافق الصحية بغزة إلا مجمع ناصر الطبى والمستشفى الأوروبى

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة لم يتبق منها إلا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مجمع ناصر الطبى

وأضاف العقاد، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع ناصر الطبي، وسيارات الإسعاف لا تستطيع نقل الجرحى، مشيرًا إلى أن فرقا طبية متخصصة تحاول الوصول إلى المجمع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي: إننا نواجه نقصا حادا في عدد الطواقم الطبية والمستلزمات الأساسية بمجمع ناصر.