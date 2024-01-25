اشتباكات عنيفة مع الاحتلال غرب وجنوب خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 50 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الصليب الأحمر: لا بد من إجراءات ملموسة لإنقاذ الأرواح في غزة

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح.