الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة خارجية سلوفينيا تشيد بالدور المصرى فى إيصال المساعدات لغزة

وزيرة خارجية سلوفينيا
وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون

أشادت، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة والضفة الغربية أراضٍ فلسطينية، ويجب العمل على حل الدولتين، وعلى مجلس الأمن إجراء محادثات جادة بشأن عملية السلام في الأراضي الفلسطينية.
 

وأكدت، أنه يجب أن  نلتزم سيادة القانون وفق ميثاق الأمم المتحدة ونتواصل مع حلفائنا بالمنطقة للوصول إلى حلول سياسية لتهدئة الصراع.

وأشارت، وزيرة خارجية سلوفينيا، إلى أنه يجب عقد مؤتمر للسلام لمناقشة مستقبل الحياة السياسية في فلسطين.

القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية حل الدولتين

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