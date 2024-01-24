القيادة المركزية الأمريكية: لم نسجل أى خسائر فى السفينة الأمريكية التى استهدفها الحوثيون

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي خسائر في السفينة الأمريكية التي استهدفها الحوثيون؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية تجاه سفينة أمريكية تجارية في خليج عدن.

وأشارت، القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه تم اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون تجاه السفينة الأمريكية فيما سقط الصاروخ الثالث في البحر الأحمر.

وقبل قليل، أفادت شركة النقل البحري "ميرسك"، بوقوع انفجارات قريبة من سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في مضيق باب المندب.

وأكدت شركة النقل البحري "ميرسك"، أن البحرية الأمريكية تعترض عددًا من القذائف في مضيق باب المندب.