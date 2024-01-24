الرئيس السيسى: ليس من مصلحة منطقتنا أن تدخل فى اقتتال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس من مصلحة منطقتنا أن تدخل في اقتتال في أي مكان سواء في ليبيا أو السودان أو أي مكان آخر، مؤكدًا أننا رأينا نتائجها علينا جميعًا.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بعدد من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا نبذل جهودًا كبيرة جدًا كي لا يتم توسيع الحرب، حيث إننا حريصون أن نكون عاملًا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها.

وأوضح، أن الشهور الأربعة الأخيرة كانت قاسية ونتائجها أنهكت الجميع، مشيرًا إلى أننا بعثنا رسائل للجميع مفادها أن لا يجب أن تخرج الأمور عن السيطرة أكثر من ذلك.

وأشار إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس الصومالي، أكد أن مصر مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين إثيوبيا ودول الجوار سواء الصومال أو جيبوتي أو إريتريا أو كينيا".