المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الإسرائيلى يستهدف وجود الشعب الفلسطينى

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الشعب الفلسطيني يواجه العدوان الإسرائيلي وحيدًا بعد أن خذلته المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه أمريكا للجانب الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المخطط الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية تكشف منذ أن اعتلى الائتلاف اليميني المتطرف سدة الحكم في دولة الاحتلال، وبدأوا يتحدثون صراحة عن مشاريع الاستيطان والضم والتهجير وباختصار وهم إسرائيل الكبرى.

وأوضح أنهم بدأوا هذه المعركة التي يسمونها اليوم بأنها معركة الاستقلال الثانية ومعركة الوجود، مشيرًا إلى أن المخطط الصهيوني التلمودي هو استهداف وجود الشعب الفلسطيني ومستقبل وجوده على الأرض.

وأكد أن الموجودين داخل مؤسسة الحكم يعودون لرجال دين وبالتالي هم يذهبون نحو تديين الصراع، فالمعركة على كل الجبهات في فلسطين صارت واضحة على شكل مجازر وإبادة جماعية، وتدمير لكل ما هو حي في قطاع غزة، والاستمرار في هذه المجاز، مشيرًا في الضفة الفلسطينية عدوان على كل المدن والقرى والمخيمات، والمسجد الأقصى، وتصعيد في عملية الاستيطان واعتداء وتنكيل متواصل على الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، بجانب التنكيل بمن يتم اعتقالهم وأهاليهم وتصعيد عمليات الاستيطان.