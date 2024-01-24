ماذا تفعل وزيرة الدفاع الهولندية في العريش المصرية؟.. مراسل القاهرة الإخبارية يوضح

قال حازم كمال، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من مطار العريش، إن وزيرة دفاع هولندا كايسا أولو نجرن، وصلت منذ قليل إلى مطار العريش، وكان في استقبالها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، واستمر لقائها ما يزيد عن نصف ساعة.

وأضاف كمال، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محافظ شمال سيناء أطلع وزيرة دفاع هولندا خلال اللقاء على كل الأوضاع على الأرض وعلى مستوى التجهيزات التي تقوم بها مصر وتحديدًا جميعة الهلال الأحمر المصرية، في تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي سكان غزة عبر معبر رفح الدولي.

تابع: “كما اطلعت وزيرة دفاع هولندا على عدد شحنات المساعدات والطائرات والسفن التي جاءت من أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى اطلاعها على العراقيل والصعوبات والتعنتات التي دائما ما يضعها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في تفتيش المساعدات والتحقق والتدقيق فيها على مدار أكثر من 15 ساعة بعد أن تعبر الشاحنات من معبر رفح البري إلى معبر العوجة”.

وواصل: “وانطلقت وزيرة دفاع هولندا من مطار العريش بصحبة وفد من الهلال الأحمر المصري إلى مدينة رفح المصرية، للإطلاع على كل الأمور التي تجري هناك، وعلمت من قبل محافظ شمال سيناء أن أعداد كبيرة من الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية تتراص على جانبي الطريق من مدينة العريش وحتى مدينة رفح المصرية، وأن كل هذه الشاحنات على أُهبة الاستعداد للدخول إلى قطاع غزة لولا العراقيل التي يضعها الاحتلال”.