الصحة الفلسطينية: الاحتلال يعزل مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي، قام بعزل مجمع ناصر الطبي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطيعون الوصول للخدمة.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 25700 شهيد و63740 مصابًا.