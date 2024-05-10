سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر: العملية العسكرية فى رفح عواقبها كارثية

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، الخميس، في احتفالية أقامها بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق التاسع من مايو: “لقد شهد العام الماضي صراعات جديدة في قطاع غزة وبهذا نجد أنه كلما غض العالم الطرف عن القواعد كلما زاد تفتتنا ويزداد الاستقطاب وتتقلص التعددية”.

العلاقات الأوروبية المصرية

وحول العلاقات المصرية الأوروبية، قال بيرجر: “إن العلاقات الأوروبية المصرية استثناء إيجابي من كافة الأحداث الحالية إذا زاد حجم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسلكت مصر والاتحاد الأوروبي مسارا راسخا تصاعديا حيث وقعنا الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس وعلى صعيد العلاقات السياسية سنواصل تعاوننا لمواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية والحرب في غزة أولوية بالنسبة لنا”.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم جدول خطة التنمية المصرية 2030 لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى البعيد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لذا ستنظم موتمرا للاستثمار لإحضار المزيد من الشركات الأوروبية لمصر ولتعزيز التعاون لاطلاق العنان لكل القدرات الكامنة في اتفاقيتنا للتجارة الحرة.

الحرب في غزة

وحول الحرب في غزة قال: “إن مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على أنه لا يوجد حل عسكري ويجب تطبيق مبدأ حل الدولتين وعلينا أولا اقف المعاناة في غزة وأن نطلق سراح المحتجزين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية بدون قيود وهذا هو هدف الوساطة المصرية والأطراف الأخري التي يرأسها الاتحاد الأوروبي”.

العملية العسكرية في رفح

وتابع: “إن أي عملية عسكرية في رفح ستكون عواقبها كارثية وغير محمودة وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على الوفاء بالتزاماتنا لتعزيز الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص”.

يوم أوروبا

وقال بيرجر إن يوم أوروبا الموافق التاسع من مايو يأتي لنتأمل في كيفية استكمال انجازاتنا بل نفكر أيضا في كيفية حماية امتنا ورفاهيتها ونشرهما على الصعيد الداخلي من خلال العمل مع شركائنا حول العالم".

من حفل يوم أوروبا