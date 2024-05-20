وزير الخارجية اليوناني: مستمرون في العمل على وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين

قال وزير الخارجية اليوناني، جيرابيتريسيس، إننا مستمرون في العمل على وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي مع نظيره وزير الخارجية سامح شكري.

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، نظيره اليوناني " جيرابيتريسيس، وترأسا جلسة مباحثات موسعة تضمنت تأكيد استراتجية العلاقات وبحث تفعيل مجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".