موعد كأس العالم للأندية 2025.. والفرق المتأهلة للبطولة

يتسأل عن موعد كأس العالم للأندية 2025 الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إجراء تغيير شامل في قواعد البطولة حيث سيرتفع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 32 فرقة الأمر الذي كان مطروحا مسبقا ولكن تم تأجيله إلى ما بعد جائحة كورونا.

موعد كأس العالم للأندية 2025

أكد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الرسمي أن موعد كأس العالم للأندية 2025 سيكون خلال الفترة من 15 يونيو 2025 وحتى 13 يوليو 2024 حيث تستمر لمدة 29 يوما فقط وهى النسخة الـ 21 من البطولة بمشاركة نحو 32 فريقا يتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 اندية يصعد أول وثاني المجموعة فقط إلى الدور الـ 16 حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للنهاية.

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

تتلخص الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025 فيما يلي:-

من قارة أوروبا

نادي بايرن ميوينخ.

نادي بورسيا دورتموند.

نادي ريال مدريد.

نادي مانشيستر سيتي.

نادي إنتر.

نادي باريس سان جيرمان.

نادي بنفيكا.

نادي بورتو.

نادي يوفينتوس.

نادي أتليكو مدريد.

نادي سالزبورج.

من أمريكا الجنوبية

نادي بالميراس.

نادي فلامنجو.

نادي فلومينيسي.

من قارة أفريقيا

نادي الأهلي.

نادي الوداد.

نادي الترجي.

نادي صنداونز.

من قارة آسيا

نادي الهلال.

نادي أوراوا رد دايموندز.

نادي أولسان هيونداي.

من قارة أمريكا الشمالية

نادي مونتيري.

نادي سياتل ساوندرز.

نادي كلوب ليون.

من أوقيانوسيا

نادي أوكلاند سيتي.

من الدولة المستضيفة لم تحدد بعد.

يتم استضافة الأندية المشاركة على نفقة اتحاد الكرة بحيث يتم استضافة الأندية المشاركة قبل 5 أيام فقط من انطلاق البطولة ثم 48 ساعة بعد أخر مباراة للفريق الخاسر.

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