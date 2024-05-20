الإثنين 20 مايو 2024
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وكالة إرنا الإيرانية: جثامين "رئيسى" ومرافقيه سيعرضون على الطب الشرعى

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وكالة "إرنا" الإيرانية، بأنه سيتم عرض جثامين الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه على الطب الشرعي.

وعقدت الحكومة الإيرانية اجتماعًا طارئًا بحضور الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية، مؤكدين استمرار التعاون فيما بينهم لخدمة الشعب الإيراني.

سنسير على الدرب

قال "مخبر": "سنسير على درب (رئيسي) في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وجاء الاجتماع، الذي عُقد صباح اليوم الإثنين، باستضافة الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الراحل، عقب إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وعزّى رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، الشعب الإيراني والنائب الأول للرئيس وأعضاء الحكومة، وأكدا التعاون التام مع "مخبر" للقيام بمهام السلطة التنفيذية.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، صباح اليوم، عن وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ابراهيم رئيسي

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