الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو رزق لـ"الدستور": انطلاق تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي جاذبا لريادة الأعمال

عمرو رزق
عمرو رزق

التقت “الدستور” مع رائد الأعمال عمرو ياسر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لقطاع الاستشارات الحكومية بشركة “انطلاق” لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال مشاركته بقمة رايز أب 2024 بالمتحف المصري الكبير.

وأكد رزق في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مشاركة انطلاق في القمة هذا العام نابعة من دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وإتاحة فرصة جيدة للتعاون مع الشركات الصغيرة لدعمها محليا وخارجيا.

وأشار إلى أن انطلاق تعمل من خلال محورين الأول جذب الشركات الأجنبية للسوق المصري ومساعدتها في توطين التكنولوجيا والنو هاو للصناعة والثاني مساعدة الشركات المصرية في التوسع إقليميا وخارجيا من خلال تقديم الاستشارات وكل ما تحتاج لتنفيذ ذلك.

وقال إن قمة رايز أب 2024 تحتضن هذا العام مشاركة نحو 150 شركة ناشئة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والمستثمرين وشركات التنمية المستدامة وهذا دليل قوي على أهمية السوق المصري في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة والبنية التحتية للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وعن الدعم المؤسسي والحكومي لريادة الأعمال قال إن الدولة منحت حوافز تحفيزية وتشجيعية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة منها حوافز إعفاءات ضريبية بالإضافة إلى برامج تنمية المهارات والبنية التحتية لهذه الشركات والتي تقيمها وزارات متعددة منها برامج التدريب ودعم رواد الأعمال واحتضان الأفكار الناشئة.

وأوضح أن انطلاق لديها خطة لدعم قطاع ريادة الأعمال لتحويل مصر إلى المركز الإقليمي والقاري لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد عودة المستثمرين والشركات التمويل العالمية التي تستهدف الاستثمار في هذا المجال في مصر.

وتحتل مصر المركز الثاني على مستوى بلدان الشرق الأوسط من حيث عدد الجولات التمويلية للشركات الناشئة للعام 2022. 

 

وبدأت شركة "انطلاق" عملها بالسوق رسميًا في فبراير 2023، بناءً على التوصيات الرئاسية في "منتدى شباب العالم" بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسّع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة. 

تستهدف انطلاق أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التي يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتسق مع رؤية مصر 2030.

 

عمرو ياسر رزق رائد الأعمال إنطلاق ريادة الأعمال الشركات الناشئة قمة رايز اب 2024 المتحف المصري الكبير

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