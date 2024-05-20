الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتصالات النواب: قرارات مهمة وحاسمه خلال اجتماع اليوم لضبط عمل "أوبر"

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تعقد اللجنه اجتماعا هام مع مسئولي شركة اوبر لنقل الركاب بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزارة النقل وعدد كبير من مسئولي الحكومه، والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكي.

واكد بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة علي ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومه محكمة، وان اجتماع اليوم سيشهد قرارات حاسمه تنظم عمل شركات النقل الذكي وعلي رأسها اوبر وغيرها.

ولفت بدوي بأن البرلمان حريص علي إقرار قواعد تحافظ علي المواطنين وأبنائها وبناتنا، وهي مسئوليه اقسمنا علي الحفاظ عليها، ولن يترك أمر دون ضابط او محاسبه طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصريه، بكل ماجاء فيها.

 

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب شركة أوبر ي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم النقل الذكي

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