دراما «الأوف سيزون».. «المتحدة» تقدم خلطة الكوميديا والسحر والتشويق

جهزت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من الأعمال الفنية القوية، تعرضها للجمهورين المصرى والعربى خارج الموسم الرمضانى، منها مسلسل «دواعى السفر»، الذى يعرض على منصة «واتش إت»، بطولة النجم أمير عيد، الذى استطاع أن يتصدر قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعى، وحقق نسب مشاهدة عالية منذ انطلاق أولى حلقاته.

كما تستعد «المتحدة» لطرح مسلسلات أخرى، منها الجزء الثانى من مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة»، للنجم ياسر جلال، ومسلسلا «الوصفة السحرية» للفنانة شيرى عادل، و«إنترفيو» للفنانة رنا رئيس.

انتهاء تصوير الجزء الثانى من «جودر» خلال 10 أيام

يستمر المخرج إسلام خيرى فى تصوير مشاهد الجزء الثانى من مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة»، ومن المنتظر أن ينتهى خلال ١٠ أيام، على أن يعرض العمل خارج الموسم الرمضانى.

وقرر صناع العمل تقديم جزء جديد منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول فى رمضان ٢٠٢٤، فقد أشاد الجهمور بأداء البطل الفنان ياسر جلال، ورأوا أن مخرج العمل استطاع تقديم صورة مبهرة، واهتم بأدق التفاصيل، ووفرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جميع الإمكانات اللازمة لنجاح العمل.

وقال مصدر، من فريق العمل، إن المخرج إسلام خيرى يصور حاليًا بعض المشاهد فى استديو «أروما»، المجهز بإمكانات عالمية، خاصة أن العمل يعتمد فى تنفيذه على المؤثرات البصرية.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن العمل مستمر بشكل شبه يومى، مع الالتزام بعدد الساعات التى حددتها نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أنه سيجرى عرضه خارج الموسم الرمضانى فى إطار ١٥ حلقة، وسيجرى طرح برومو تشويقى له خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن موعد عرضه الرسمى.

ولفت إلى أن المخرج سينتهى من التصوير خلال ١٠ أيام، وبعدها سيتفرغ لعملية المونتاج، مشيرًا إلى أن أحداث الجزء الثانى تأتى استكمالًا لقصة «جودر» وليست قصة جديدة كما تداول البعض.

وتابع: «فريق العمل يحرص على تقديم جزء ثان لا يقل قوة عن الجزء الأول، من حيث الصورة المبهرة والأحداث المثيرة والمشوقة، لذلك يهتم الصناع بأدق التفاصيل بقيادة المخرج إسلام خيرى، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة أروما».

وذكر أن قرار استكمال التصوير مباشرة فور انتهاء موسم عيد الفطر، جاء بسبب استقرار الصناع على عرض العمل خارج الموسم الرمضانى ٢٠٢٥، ليعرض ضمن أعمال موسم «الأوف سيزون» للعام الجارى، إضافة إلى بناء الديكورات الضخمة للعمل التى صممها ونفذها مهندس الديكور أحمد فايز.

ونوه بأن ديكورات «جودر» عددها ٧٤ ديكورًا، تتداخل بها الخدع البصرية لتتناسب أجواؤها مع العصر الذى تدور فيه الأحداث.

وتعتبر قصة «جودر الصياد» ضمن حكايات أساطير ألف ليلة وليلة، ولم يناقشها أى عمل فنى من قبل، ووضع المؤلف أنور عبدالمغيث لمساته السحرية لإضافة روح قوية للعمل الذى حقق نجاحًا قياسيًا بموسمه الأول خلال موسم رمضان الماضى، وتدور الأحداث حول «جودر» ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة فى حكايات «ألف ليلة وليلة».

ويشارك فى بطولة مسلسل «جودر» بجانب النجم ياسر جلال، كل من: نور اللبنانية وياسمين رئيس وتارا عماد ووفاء عامر وجيهان الشماشرجى وعبدالعزيز مخيون وأحمد بدير ووليد فواز وأيتن عامر وهنادى مهنا ومحمود البزاوى ومحمد التاجى وسامى مغاورى وعايدة رياض وأحمد فتحى ومجدى بدر ومحمد على رزق وأحمد كشك وأحمد ماجد، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى.

«دواعى السفر» الأعلى مشاهدة على «واتش إت» بمصر والخليج

مسلسل «دواعى السفر»، الذى يعرض بمعدل حلقتين أسبوعيًا، حقق نجاحًا غير مسبوق، وهو التعاون الثالث بين «واتش إت» والنجم أمير عيد، بعد تقديم جزءين من مسلسل «ريفو»، الذى يشيد به الجمهور حتى الآن.

وأثار مسلسل «دواعى السفر» المكون من ١٠ حلقات، ضجة كبيرة فور عرض حلقتيه الأولى والثانية، نظرًا لأحداثه الشيقة التى جذبت الجمهور لمشاهدتها وأثارت فضولهم لاستكمال القصة. وتأكد نجاح العمل بتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الحلقتين الأولى والثانية، وكذلك باهتمام النقاد.

وأعلنت منصة «واتش إت» أن مسلسل «دواعى السفر» أصبح الأعلى مشاهدة فى مصر ودول الخليج العربى، ويتابعه جمهور من مختلف دول العالم.

وبدأت الحلقة الأولى من العمل، التى حملت عنوان «أكاذيب حقيقية»، بمحاولة «على»، بطل المسلسل، الانتحار، ولكن يغير القدر خطته بعدما سمع صوتًا غريبًا فى الشقة المجاورة له، وذهب ليجد جاره «إبراهيم» كامل الباشا ملقى على الأرض، وسرعان ما نقله إلى المستشفى، فأخبره الأطباء بأنه تعرض لأزمة قلبية حادة ويجب أن يخضع للعلاج فورًا.

هذا الحدث تسبب فى نشوء علاقة صداقة قوية بين البطل وجاره، ظهرت تفاصيلها فى الحلقة الثانية من المسلسل، بعدما أنقذ كل منهما الآخر من الموت.

«الوصفة السحرية لزواج ناجح».. اتحاد نساء الكمباوند لحل المشكلات

انتهى صناع مسلسل «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، الفترة الماضية، من تصوير جميع مشاهد العمل خلال شهر مارس الماضى، الذى يخوض بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم شيرى عادل وإسلام جمال وعمر الشناوى بقيادة المخرج خيرى سالم. وقال مصدر داخل فريق العمل إن «سالم» انتهى من مونتاج العمل بالكامل، ولم يتبق سوى وضع لمسات بسيطة نهائية قبل عرض العمل على شاشة التليفزيون، مؤكدًا الانتهاء من البرومو الرسمى للعمل.

وأضاف: «استقر صناع المسلسل على عرضه ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون الشتوية»، مؤكدًا انطلاق أولى حلقاته خلال شهر سبتمبر المقبل بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش القضايا الزوجية على جميع المستويات، سواء الشباب المتزوجين ولديهم أبناء أو هؤلاء الذين لم ينجبوا، ويتضمن خطًا دراميًا لرجل كبير بالعمر يتزوج من فتاة صغيرة والعكس، موضحًا أن العمل يقدم معالجات وحلولًا تجعل المشاهد يشعر بأنها تسلط الضوء عليه لواقعية الأحداث، وتجسد واقع حالات حقيقية بالمجتمع، مؤكدًا أن المسلسل اجتماعى خفيف الظل ويناقش المشاكل بشكل مبسط.

وقال المصدر إن أحداث المسلسل تدور حول أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يسكنون فى «كمباوند» واحد ويتداولون فيما بينهم كتابًا بعنوان «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، واتفقت سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب فى حياتهن الزوجية.

وأشار إلى أن شيرى عادل تجسد دور زوجة عمر الشناوى، وهما متزوجان حديثًا، ما يجعلها تتحمس لتطبيق نصائح الكتاب، لكن لم تخل حياتهما من المشاكل، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوى، الذى له خط درامى آخر من خلال مشكلة مع زوجته التى تجسدها الفنانة بسمة داود، وتربطها علاقة صداقة بشيرى.

ولفت إلى أن سيدات «الكمباوند» اتحدن لحل مشاكلهن الزوجية واجتمعن بشكل مستمر فى منزل واحدة منهن، وعلى الرغم من تفاوت الأعمار والحالة الاجتماعية والمادية فإنهن تربطهن علاقة صداقة قوية، وتتعرض هذه العلاقة لبعض المشكلات أيضًا التى ستظهرها الأحداث، مؤكدًا أن العمل يسلط الضوء على طبقة عالية بالمجتمع، وذلك فى إطار اجتماعى كوميدى لايت وبه العديد من المشاهد المؤثرة عاطفيًا.

العمل مكون من ٤٥ حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية. ويعتمد العمل على البطولة الجماعية، ويضم فى قائمة أبطاله كلًا من: هيدى كرم ولقاء سويدان ورانيا منصور وكارولين عزمى ومحمد أبوداود وهالة فاخر وسلوى عثمان وسلوى محمد على وعماد رشاد.

والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وفكرة: مى سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومى سعيد.

الجمهور ينتظر «إنترفيو»

استكمالًا لنجاحات منصة «واتش إت»، ينتظر الجمهور عرض مسلسل «إنترفيو» فور انتهاء مسلسل «دواعى السفر»، بطولة الفنانة رنا رئيس، وهى أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق ملىء بالإثارة والغموض، ويشاركها عدد كبير من الفنانين الشباب.

وبدأت المنصة فى الترويج لمسلسل «إنترفيو» وطرح البوسترات الدعائية المبدئية للعمل، إضافة إلى البرومو الدعائى؛ تمهيدًا لعرضه للجمهور خلال الفترة المقبلة، الذى تناقش أحداثه الأزمات النفسية التى تعانيها البطلة، المصابة بفوبيا من العلاقات، وتدور الأحداث حول محللة البيانات التى تذهب إلى مقابلة عمل فى إحدى الشركات، وتتغير حياتها للأبد.