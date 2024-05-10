إنترفيو.. نجوم وصناع المسلسل: يحلل «الرُّهاب الاجتماعى» بإثارة إسبانية

تتبنى منصة «WATCH IT»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديم الدعم للفنانين الشباب والوجوه الجديدة فى الساحة الفنية، من خلال إتاحة الفرص لهم لخوض أدوار البطولة المطلقة فى أعمالها الجديدة.

ويعد مسلسل «إنترفيو» أبرز أعمال «WATCH IT» الجديدة التى تتيح ظهور عدد من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة، فهو من بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس، بمشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب.

ويناقش العمل انتشار الأزمات النفسية بين الشباب، ومن بينها «فوبيا العلاقات الاجتماعية» أو «الرُّهاب الاجتماعى»، من خلال شخصية «محللة بيانات» تذهب إلى مقابلة عمل فى إحدى الشركات، وهناك تتعرض إلى مواقف تغير مجرى حياتها إلى الأبد.

فى السطور التالية يتحدث أبطال العمل مع «الدستور» عن كواليس تصويره، وطبيعة الشخصيات التى يؤديها كل منهم، والصعوبات التى واجهتهم، وغيرها من التفاصيل.

رنا رئيس: السيناريو قوى وأحداثه متماسكة.. والفكرة شبابية ومختلفة

قالت رنا رئيس إنها استمتعت بكواليس مسلسل «إنترفيو» التى طغت عليها روح التعاون والحب بين الجميع، مشيرة إلى أن أحمد خالد أمين من المخرجين المريحين فى التعامل، ويفتح دائمًا باب المناقشة مع الممثلين، ما يصنع «كيمياء فنية» بين الجميع.

وأضافت أنها تظهر خلال المسلسل بعدة شخصيات لم تقابل بعضها خلال الأحداث، لافتة إلى أن الشخصية الأساسية تعانى من «فوبيا العلاقات»، وتتسم بالذكاء الشديد، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى غامض، إلى أن تتضح أسباب كل الأحداث الغريبة فى الحلقة الأخيرة، وهذا يجعل الجمهور يتحمس لمشاهدة العمل دون ملل.

وعن تجربتها الأولى فى البطولة المطلقة، قالت إن العمل يعتبر تجربة صعبة، لكنها ممتعة فى الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها تخوفت فى البداية، خاصة مع رغبتها فى الخروج عن المألوف وتقديم عمل ينال إعجاب الجمهور، حتى وجدت السيناريو قويًا وأحداثه متماسكة، والفكرة شبابية ومختلفة، فضلًا عن فريق العمل المتعاون، ما جعلها تتحمس لخوض التجربة.

ديانا هشام: ذو طابع «إسبانى» وحبكته الدرامية جديدة

كشفت الفنانة ديانا هشام عن أن طبيعة دورها فى العمل كان أبرز الأسباب التى دفعتها للموافقة عليه، لأنه دور جديد ومختلف، وتقف فيه أمام صديقتها القديمة رنا رئيس، فى أولى بطولاتها المطلقة.

وقالت «ديانا» إن المخرج أحمد خالد أمين هو من رشحها للدور، معربة عن سعادتها بالتعاون معه للمرة الأولى، وتراه مخرجًا مبدعًا ومتميزًا، وصاحب رؤية فنية مختلفة ويعى ما يفعله جيدًا، كما أنه على المستوى الشخصى شخص مريح نفسيًا ولطيف.

وأضافت: «الحبكة الدرامية للمسلسل جديدة، وتعتبر ذات طابع إسبانى، وهو طابع ملىء بالأحداث المثيرة والمشوقة، ويجعل المشاهد ينتظر الحلقات التالية بلهفة شديدة». ووصفت مسلسل «إنترفيو» بأنه تجربة مختلفة وممتعة، خاصة أنه يضم أشخاصًا تجمعهم معرفة سابقة منذ الصغر، ما جعل الكواليس لطيفة ومليئة بالبهجة وروح التعاون، مشيرة إلى أنها تظهر بشخصية تربطها علاقة ما ببطلة العمل.

محمد العمروسى: دورى ضيف شرف.. و«الديجيتال» مهم

أعرب الفنان محمد العمروسى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «إنترفيو»، الذى استمتع فيه بالتعاون مع المخرج أحمد خالد أمين، والفنانة رنا رئيس، وكل فريق العمل.

وكشف «العمروسى» عن ظهوره كضيف شرف فى المسلسل، لكن سيكون هذا الظهور مفاجأة مهمة ضمن أحداث العمل، الذى وصفه بأنه تجربة مميزة ومختلفة، متمنيًا النجاح والتوفيق لكل الفنانين والصناع المشاركين.

وأشاد بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة فرص مهمة للفنانين الشباب، من أجل إبراز مواهبهم للجمهور، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أهمية منصات العرض الرقمية، التى لاقت نجاحًا وقبولًا كبيرين لدى الجمهور، وفتحت مساحة لمشاهدة أعمال جديدة ومختلفة ومنوعة طوال العام، دون حصرها بموسم معين.

ظهور خاص للنجمة إسعاد يونس دعمًا للشباب

قررت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس دعم الفنانة رنا رئيس بالظهور فى أحد مشاهد المسلسل كضيفة شرف، فى إطار حرصها الدائم على دعم النجوم الشباب فى أعمالهم الفنية، خاصة من يمتلكون موهبة كبيرة تستحق النجاح.

وأعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها البالغة بمشاركة فنانة كبيرة بحجم إسعاد يونس، فى أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الصغيرة، كنوع من الدعم والمساندة، مشيرة إلى أن ظهورها سيكون مفاجأة ضمن أحداث العمل التى تتسم بالغموض والإثارة والتشويق.

حازم إيهاب: تقديم «الأكشن» لأول مرة تحدٍ كبير.. ولم أستعن بـ«دوبلير» فى أداء المشاهد

أرجع الفنان حازم إيهاب موافقته على المشاركة فى مسلسل «إنترفيو» إلى قوة السيناريو الذى جذبه منذ اللحظة الأولى، ودفعه للموافقة على المشاركة دون أى تردد، خاصة أن الأحداث مختلفة وغير متوقعة، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد خالد أمين هو من رشحه.

وأضاف «حازم»: «أعتبر أن دورى فى المسلسل من ضمن الأسباب الرئيسية التى دفعتنى للموافقة على المشاركة فيه، لأننى أقدم من خلاله الأكشن لأول مرة فى مسيرتى الفنية، ما استدعى تصوير مشاهد صعبة مليئة بالجرى والسحل». وأكد أنه جرى تدريبه على هذه المشاهد قبل تصوير المسلسل بفترة جيدة، ولم يستعن بأى «دوبلير»، ما اعتبره تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أنه لم يقدم ذلك من قبل، وفى عمل توافرت فيه كل عناصر النجاح، من أحداث وصناع، إلى جانب عرضه على منصة كبيرة ومتميزة مثل «Watch it».

وواصل عن تفاصيل شخصيته فى العمل: «أقدم شخصية (شاهين)، التى تعتبر خطًا أساسيًا ضمن أحداث العمل، وستجذب الجمهور بشدة بسبب محاولتها التستر على أزمة ما، وتظل هذه الأزمة تكبر من حلقة لأخرى، فى إطار تشويقى مثير».

وأكمل: «تنفيذ العمل كان صعبًا جدًا، خاصة مع تصويره فى ظل أجواء شتوية باردة للغاية، لكن فريق العمل كله كان حريصًا على التركيز لخروجه بأفضل شكل ممكن، بقيادة المخرج أحمد خالد أمين، ومدير التصوير أحمد جبر». وأشاد بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منح فرص مهمة للفنانين الشباب، وإسناد بطولات مطلقة لهم، من خلال أعمال درامية تُعرض على منصة «Watch It»، بداية من مسلسل «بالطو» للفنان عصام عمر، والذى حقق نجاحًا ساحقًا، مرورًا بمسلسل «حالة خاصة» للفنان طه دسوقى. وأعرب عن تحمسه لعرض مسلسل «إنترفيو»، معتبرًا نفسه من ضمن هؤلاء الفنانين الشباب الذين أتاحت لهم «المتحدة» فرصة لبطولة أعمال فنية مهمة، مثلما حدث مع الجيل القديم أمثال أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز. واختتم بقوله: «من المهم أن يكون هناك تطور دائم فى الحياة الفنية، وظهور وجوه ومواهب جديدة بشكل مستمر، خاصة أن ذائقة الجمهور تغيرت فى الفترة الأخيرة، وأصبح مستعدًا لمشاهدة أعمال من بطولة فنانين شباب».