الإمارات تؤكد دعمها وتقديرها لجهود وساطة مصر وقطر لحل الأزمة فى غزة

أكدت الإمارات دعمها وتقديرها لجهود الوساطة الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء في بيان، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عُقد بمنطقة البحر الميت في الأردن، حيث أعربت الإمارات عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لدعوتهم لهذا المؤتمر المهم، مشددة على أن الشعب الفلسطيني يستحق أكثر من أي وقت مضى حكومة خبراء مستقلين أصحاب كفاءة عالية تعمل بشفافية وباستقلالية، ووفقا للمعايير الدولية وتحوز على ثقة وتعاون المجتمع الدولي.

الحرب الإسرائيلية على غزة

وأكد البيان أن إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني تتطلب اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينهي دوامة العنف والكراهية والتطرف، ويقوم على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي كافة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة.

ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 شهور، والتي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى جرح ما يقارب 80 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 78% من سكان القطاع وانهيار النظام الصحي وتفاقم خطر المجاعة وانتشار الأوبئة.

قرارات مجلس الأمن

ودعا البيان إسرائيل، بصفتها المسؤولة عن هذه الكارثة، إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدا أن الأولوية القصوى تكمن في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيدا بمقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت الإمارات أنها تعاملت مع هذه الأزمة منذ بدايتها وفق عدد من الأولويات الثابتة، منها ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون عوائق أو قيود، وبشكل آمن وعاجل ومستدام، والرفض التام لأي شكل من أشكال محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، وتوحيد الجهود الدبلوماسية، بما يؤدي إلى وقف الحرب والتوصل إلى خارطة طريق واضحة وملزمة تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت الإمارات إلى التعاون والتنسيق مع كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجرد كاج، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون بشدة في القطاع.