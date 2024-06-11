تشهد محركات البحث على مدار اليوم عمليات بحث متزايدة حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من خلال المواقع الإلكترنية التي أتاحتها الدولة في ظل التحول الرقمي الذي تعمله عليه لمواكبة التطور التكنولوجي.

وخلال التقرير التالي تستعرض الدستور كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أو من خلال الرقم القومي من خلال طرق سهلة وبسيطة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

في البداية يقوم المواطن بكتابة الاستعلام عن مخالفات المرور على جوجل وبعد ذلك تظهر الصفحة الرئيسية بها عدد من الاختيارات المختلفة يختار المواطن موقع نيابة المرور، وبمجرد الضغط علي الموقع تظهر الصفحة الإلكترونية للنيابة التي تقدم من خلالها خدماتها المختلفة للمواطنين من بينها خدمة مخالفات المرور.

وبعد الضغط على مخالفات المرور تظهر الخدمات الخاصة بالمرور يختار المواطني من بينها الخدمة التي يبحث عنها سواء استعلام او التصالح الفوري أو خدمة الدفع او خدمة التظلم.

وعند الضغط على أيقونة الاستعلام تظهر بعدها البيانات المطلوبة من قبل النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة او الخاصة بالمركبات.

وعند الضغط على مخالفات المركبات يتم بعدها إدخال البياانات المتكونة من رقم الرخصة أرقام وحروف أو أرقام فقط.

كما يمكن الدخول على مخالفات رخص القيادة بإدخال نوع الترخص والإدارة التابع لها ووحدة الترخيص والمحافظة التابعة لها وبعدها يتم الضغط على ايقونة الاستعلام وتظهر المخالفات الموجودة على السيارة.

كما يمكن للمواطنين الدخول على موقع وزارة الداخلية الخاصة بمخالفات المرور واختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وادخال كافة البيانات الخاصة بالرخصة والسيارة وبعدها الضغط على أيقونة الاستعلام وسيظهر اجمالي المخالفات الموجودة على لوحة السيارة.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إليه على مدار السنوات الماضية يتمك تقديم العديد من الخدمات للمواطنين أون لاين عبر شبكات الإنترنت من خلال الهاتف المحمول او التطبيقات الإلكترونية.