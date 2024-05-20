بعد نفي الانفصال.. تعرف على قصة حب جينفر لوبيز وبن أفليك

ارتفع معدل البحث على "جوجل" خلال الأيام الماضية عن حقيقة انفصال النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك، حيث نفى الزوجان ما تردد من أنباء حول طلاقهما بظهورهما معًا في حفل مدرسة في لوس أنجلوس للطفل "فين" نجل بن أفليك، وذلك في أول ظهور لهما منذ 47 يومًا.

وصرّحت صحيفة "يو إس ويكلي" بأن جينيفر لوبيز وبن أفليك يواجهان مشاكل في زواجهما خلال هذه الفترة، وبدأ يواجهان هذه المشاكل منذ بضعة أشهر، حيث بدأت "جينفر" في تكثيف التزامات العمل والاستعداد لجولتها الغنائية.

وعلى الرغم من نفى الطرفين الانفصال، إلا أن الجمهور لا يزال في مرحلة البحث حول أخبارهما، ونتيجة لذلك، نستعرض خلال السطور التالية قصة حب جينفر وبن أفليك.

البداية

بدأت قصة حب جينيفر لوبيز وبن أفليك كواحدة من أكثر العلاقات شهرة في هوليوود، محطمة قلوب المعجبين ومثيرة فضول الإعلام، وتميزت هذه العلاقة بتقلباتها المليئة باللحظات الرومانسية والدرامية، لتعود مرة أخرى بعد سنوات من الانفصال، ثم تنفصل مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعلها موضوع حديث الجميع.

حياة مثيرة للجدل

وأصبح لوبيز وأفليك أكثر المشاهير الذين تداولت وسائل الإعلام أخبارهما في أوائل الألفية الثانية بسياراتهما الفاخرة، وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط قدمه أفليك للوبيز.

أول لقاء

بدأ اللقاء الأول بين نجمي هوليوود جينيفر لوبيز وبن أفليك، عام 2002 أثناء تصوير فيلم Gigli ثم تطورت علاقتهما بسرعة وأعلنا خطوبتهما في نوفمبر 2002، وأصبحت العلاقة محط أنظار الإعلام والجماهير، حيث أطلق عليهما لقب "Bennifer".

وفي سبتمبر 2003، قرر الثنائي تأجيل زفافهما بسبب الضغط الإعلامي الكبير، وفي يناير 2004 أعلن الثنائي انفصالهما، مما سبب صدمة كبيرة لمعجبيهما.

الفترة الفاصلة

بعد الانفصال، تزوجت جينيفر من مارك أنتوني، وأنجبا طفلين، بينما تزوج بن من جينيفر غارنر وأنجبا ثلاثة أطفال، كلاهما استمر في بناء مسيرته المهنية بنجاح، ورغم الانفصال، حافظ الاثنان على علاقة ودية، مما أثار دائمًا التكهنات حول احتمالية العودة.

العودة المفاجئة عام 2021

بدأت الشائعات حول عودتهما في أبريل 2021 بعد رصدهما معًا في مناسبات متعددة، وفي يوليو 2021، أكدت جينيفر علاقتها مع بن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها، وبدأ الثنائي في الظهور معًا في المناسبات العامة، مما أثار إعجاب الجماهير.

سعيدة وفخوره بيه

وتحدثت جينيفر لوبيز عن علاقتها الرومانسية مع بن أفليك في فبراير الماضي في حوار مع مجلة فارايتي، وصرحت بأنها محظوظة وسعيدة وفخورة لوجودها معه.