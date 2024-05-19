الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المطران سامي فوزي يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة الأسقفية

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

ترأس اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة القديس مرقس الأسقفية بمدينة منوف، حيث قام بخدمة تثبيت ثلاثة أعضاء جُدد بالكنيسة، بحضور القس جوزيف هارڤي راعي الكنيسة بمنوف.

وتحدث رئيس الأساقفة في عظته قائلًا: بعد صعود السيد المسيح، أرسل لنا الروح القدس لِيُعزّينا ويُقوّينا ويُرشدنا في كلّ ما نفعله، حيث يُذكّرنا صعود السيد المسيح بأملنا في الحياة الأبدية، ويُشجّعنا على عيش حياتنا على الأرض بانتظار مجيئه الثاني.
واختتم رئيس الأساقفة مصليًا للأعضاء الجُدد: كونوا مثمرين في كنيسة الله، ليمنحكم الروح القدس ثمارهُ للخدمه، ويستخدمكم في بناء ملكوت الله.

الجدير بالذكر أن خدمة التثبيت هى إعلان انضمام الفرد لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعًا، بالتعمق في دراسة كلمة الله، وعيش حياة الصلاة المنتظمة.

 

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