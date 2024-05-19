الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أناستاسيوس جاكوب بانكيفيتش

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي أناستاسيوس جاكوب بانكيفيتش كاهن فرنسيسكاني وشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: وُلد جاكوب بانكيفيتش في ناغورزاناتش ببولندا في 9 يوليو 1882. أنضم لرهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان) في دير الحبل بلا دنس في عام 1900. ونذر نذوره الرهبانية الاحتفالية في 24 فبراير 1904، واتخذ اسم أناستاسيوس.

رُسم كاهنًا في عام 1906، وكان رئيساً في العديد من الأديرة ، وبنى الإكليريكية الصغرى في مدينة لودز الصناعية، وكان من بين مؤسسي مجمع راهبات المسيح الملك الأنطونيات. اعتُقل في 10 أكتوبر 1941، واعتُقل في داخاو. توفي في 1942، على الطريق المؤدي إلى محرقة الجثث في محرقة هارتايم بالقرب من لينز في النمسا. بعد أن استعد للموت بسر المصالحة المقدّس، وبينما كان يساعد سجينًا آخر في ركوب السيارة، أغلق جندي ألماني باب السيارة وقطع كلتا يديه. أُحرق جسده ونُثر رماده. قام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بتطويبه في وارسو في 13يونية 1999 مع 107 من الشهداء البولنديين الآخرين.

كما تحتفل الكنيسة بذكرى القديسة ريستيتوتا الأفريقية العذراء الشهيدة، وكانت ريستيتوتا عذرءا مسيحية من عائلية أمازيغية ولدت في مدينة بنزرت شمال تونس في القرن الثالث للميلاد، أو ربما من قرطاج.

اعتنقت ريستيتوتا المسيحية. خلال الاضطهاد العاشر ضد المسيحيين ، الذي أمر به الإمبراطور دقلديانوس عام 304 ، استمر عدد كبير من المسيحيين ، القادمين أيضًا من مدينتي قرطاج وبنزرت المجاورتين ، في التجمع في مدينة أبيتينا في منزل أوتافيو فيليس ويقوم الكاهن ساتورنينوس بالاحتفال بالطقوس والصلوات المقدسة . وفى عام 304م كان حوالى خمسون من المسيحيين يجتمعون بالصلاة ،وكانت رستيتوتا معهم .

ففوجوا بالجنود الرومان يلقون بالقبض عليهم ، واقتيدهم مقيدين بالسلاسل إلى قرطاج ، لاستجوابهم في حضور الحاكم أنولين؛ رفضوا عدة مرات التخلي عن إيمانهم والسجود للآلهة الوثنية . فحكم عليهم بالموت ، بينما حكم على ريستيتوتا بالجلد المبرح، والحكم عليها أن تحرق حية.

وُضعت في قارب ممتلئ بالقش والقطران، وأضرمت فيها النيران، لكن النار انتشرت فى قارب الجلادين. بينما اندفع القارب الذي يحمل جسد الشهيدة بتوجيه من الملاك إلى جزيرة أيناريا التي تسمى اليوم إيشيا، الواقعة أمام خليج نابولي نحو جزيرة إيشيا في المنطقة التي تسمى أدي ريباس، اليوم خليج سان مونتانو. عاشت في ذلك المكان أمراة مسيحية تدعى لوسيا فرأت في المنام ملاكاً وابلغها بأن تذهب مسرعة الى الشاطئ فقامت على الفور وذهبت الى الشاطئ حيث وجدت القارب عالقًا وفيه جسد ريستيتوتا السليم والمشرق.

بمجرد تجمع السكان، دُفنت الشهيدة ريستيتوتا في مكان يُدعى إيراكليوس عند سفح جبل فيكو في لاكو أمينو فحملته ودفنته بإكرام شديدة، تقول الأسطورة إنه عندما لامس القارب الشاطئ، كان مليئًا بالزنابق البيضاء: زنابق سانتا ريستيتوتا. ليتم نقله بعد ذلك في عام 845 إلى نابولي في كنيسة سانتا ماريا ديل برينسيبيو ، كاتدرائية المدينة. تبقى رفاتها تحت المذبح المزين بفسيفساء من تصميم النحات ليلو دا أورفيتو تصور في الوسط العذراء جالسة على العرش مع المسيح في حضنها على الجانبين سان جينارو وسانتا ريستيتوتا وفوق الروح القدس في شكل حمامة، ولكن تم العثور على جزء منها أيضًا في كاتدرائية بيزا وكالياري.