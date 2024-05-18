السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمهوره دا حماه.. تشجيع جنوني للأهلاوية في مقاهي القاهرة والجيزة بنهائي إفريقيا

مباراة الترجي والاهلي
مباراة الترجي والاهلي

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "رادس"، الترجي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حسام الدين تقا ورأسية رائعة من رودريجيز مرت بجوار القائم بقليل وهي في طريقها للمرمى.

ورصدت "الدستور" الأجواء الحماسية على مختلف مقاهي القاهرة الجيزة وحالة التشجيع في بث مباشر، ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

 

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