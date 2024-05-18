جمهوره دا حماه.. تشجيع جنوني للأهلاوية في مقاهي القاهرة والجيزة بنهائي إفريقيا

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "رادس"، الترجي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حسام الدين تقا ورأسية رائعة من رودريجيز مرت بجوار القائم بقليل وهي في طريقها للمرمى.

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