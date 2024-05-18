استعدادات جلسة نقاشية بقمة "رايز أب" بمشاركة رئيس الوزراء بالمتحف الكبير

تختتم قمة رايز أب 2024 أعمالها اليوم بعد أن استمرت لمدة 3 أيام بالمتحف المصري الكبير بمشاركة 150 شركة ناشئة.

وتشهد القمة بعد قليل مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات جلسة نقاشية مع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وأحمد عيسي، وزير السياحة وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة وعدد من قيادات قمة رايز أب 2024.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الأربعاء الماضي فعاليات النسخة الحادية عشرة من "قمة رايز أب 2024".

وأشاد عبدالحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز أب بالدعم الحكومي لريادة الأعمال في مصر ودعم الدولة للشباب والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول الجاذبة لريادة الأعمال في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد "قمة رايز أب 2024" أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، بالمتحف المصري الكبير بمشاركة نحو 150 شركة ناشئة.