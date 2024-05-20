بعد خسائر جيش الاحتلال الفادحة.. تفاصيل الوضع الميداني فى مخيم جباليا

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ227، وسيط تكثيف قوات الاحتلال من قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، واستهداف الأعيان المدنية مثل دور العبادة والمسدارس والمستشفيات، فيما تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين الـ35 ألف شهيد.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في كمائن بمخيم جباليا شمال غزة، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 وإصابة العشرات من أفراده خلال المعارك بالقطاع، وواصل استهداف المدنيين، ما أسفر عن مزيد من الشهداء.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها نفذت بالاشتراك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عدة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ومخيمها.

وأوضحت سرايا القدس وكتائب القسام، أن مقاتليهما استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة تحصنت خلف مسجد الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا، وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.

العدوان يتواصل

وقصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومتواصل مناطق متفرقة من مخيم جباليا، شمال القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون، في في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة، فيما توغلت آليات عسكرية بشكل محدود شرقي مدينة دير البلح، تحت غطاء ناري كثيف.

نزوح قسري

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إسرائيل أجبرت 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الأونروا إن النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثا عن الأمان.

وقبل الهجوم الإسرائيلي كان يوجد في رفح نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أشهر.

في السياق، أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بنفاد مياه الشرب من مستشفى العودة المحاصر بدبابات الاحتلال.

وقالت المنظمة الدولية، إن مستشفى العودة هو أحد آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة ويحتمي فيه بعض الموظفين والمرضى. ويجب على جميع الأطراف المتحاربة ضمان حماية مستشفى العودة والبنية التحتية الصحية.

المحاكم الدولية

على الصعيد القانوني، نقلت شبكة CNN الأمريكية، عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف المدعي العام أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع يوآف غالانت واثنين من قادة حماس.