المدعي العام للجنائية الدولية يؤكد تواطؤ نتنياهو وجالانت بشأن غزة وتجويع المدنيين

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية".

جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق

ونوه بأن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وتابع: نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع.